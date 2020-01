De voor & na-kapper van Sjiek: “Enkel de puntjes knippen? Dat doe ik niet”

Hasselt -

Van lang naar carré, of van blond naar bruin. Al zeven jaar lang krijgen onze voor & na-kandidaten een nieuwe snit. Meestal razendbenieuwd, soms met de bibber in de knieën, maar altijd zijn ze in de goeie handen van Kristof Buelens van kapsalon So Lounge in Hasselt. Benieuwd hoe hij dat doet? “Tijdens een make-over laat ik mij helemaal gaan.”