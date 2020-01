Reizen: skiën in het Italiaanse Tirol

Waar Tirol ligt? In Oostenrijk natuurlijk, zal de wintersportende of zomerwandelende Vlaming ongetwijfeld antwoorden. Veel minder bekend is dat er aan de andere, Italiaanse kant van de bergen, nog een stukje Tirol wacht. Wij scheurden met de vlam in de pijp door de Brennerpas om in Südtirol/Alto Adige Oostenrijkse degelijkheid met een vleugje Italiaanse flair te ontdekken.