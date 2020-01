Nood aan me-time? Neem een duik in het bos

In Japan heet het shinrin yoku , maar wij noemen het gewoon bosbaden. Én je hoeft er niet voor naar de andere kant van de wereld. Onze redactrice dompelt zich onder in het bosbaden en gaat al doende van het (bos)padje.

Het boek Zakboek voor het bosbaden stuurt je het bos in. Om even tot rust te komen in de natuur. Om te ontspannen in stressvolle tijden. Want het bos is goed voor ons. Daar waren menig bosfans het al ...