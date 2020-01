"F1 heeft nieuwe soort superfans door Netflix"

De Formule 1 wil graag een nieuw, jonger publiek aantrekken sinds Liberty Media aan de touwtjes trekt en de Netflix-serie ‘Drive to survive’ is daar een mooi voorbeeld van.

´Drive to survive´ is een schot in de roos, het neemt de fans mee achter de schermen in het seizoen 2018 en het verhaal wordt met de nodige dramatiek op het scherm gebracht. Het is het schoolvoorbeeld van hoe Liberty Media de fans meer bij de sport wil betrekken.

Je hoeft ook geen F1-kenner te zijn om ervan te kunnen genieten want er zitten voldoende dramatische verhaallijnen in die je toelaten om het meer als een feuilleton te bekijken. Op die manier wordt er een nieuw, jonger publiek aangesproken, iets waar Bernie Ecclestone het nut niet van inzag.

Social media is ook iets wat Ecclestone omschreef als ‘nonsens’ maar tegenwoordig willen superfans altijd op de hoogte blijven van wat hun helden doen en sociale media zoals Facebook en Twitter maken dat mogelijk.

Ook op dat gebied blijkt het Netflix-verhaal een schot in de roos. Liberty Media kreeg van Amazon een financieel aantrekkelijker voorstel om een serie te maken voor hun streamingdienst ‘Prime’ maar er werd gekozen voor Netflix omdat het bereik ervan van veel groter is dan Prime.

De kans is dus groter bij Netflix dat mensen die niets met autosport hebben toch bij ‘Drive to survive’ terechtkomen.

F1-rijders hebben altijd al een grote fanbase gehad maar door middel van social media en Netflix vindt nu ook een nieuw soort superfan, die niet enkel geïnteresseerd is in de prestaties op de baan, de weg naar de F1. Die superfan is goed nieuws voor de sport en het toont aan dat Liberty Media actie onderneemt om de jongere fans aan te spreken.

Dat was ook nodig want de tijd dat iemand per ongeluk bij een F1-race terechtkwam wanneer hij aan het zappen was tussen de vijf kanalen die zijn TV rijk was is definitief voorbij. Langs de ene kant is de drempel verhoogt doordat de F1 veelal achter betaaltelevisie is verdwenen maar er wordt nu geprobeerd om de fans langs andere kanalen te bereiken.

Er is nog geen definitieve datum geprikt voor de tweede reeks van ‘Drive to survive’ maar verwacht wordt dat die in maart 2020 op Netflix te zien zal zijn.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: