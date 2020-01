De vallende miss en de mysterieuze bh: ongeluk of opgezet spel?

Toen ze van de trappen viel, wist organisatrice Darline Devos het zeker: Celine Van Ouytsel (23) wordt haar nieuwe Miss België. De topfavoriete zelf vreesde juist dat ze haar kansen had vergooid. Zeker toen sociale media loos ging over de bh die bij de val mysterieus uit haar kleed glipte. “Vallen en opstaan: zo win je”, verklaarde Celine opgelucht na haar kroning. Al wilt de complottheorie dat ze alles in scène heeft gezet.