Dus dáár komt wol vandaan

Tijdens de voorstelling van de nieuwe herfst- en winterlijn van Dolce & Gabbana was het lammetje misschien niet de opvallendste, maar zeker wel de schattigste verschijning op de catwalk. In Milaan stuurde het Italiaanse kledingmerk het diertje mee het podium op. Het hoefde niet zelf te trippelen, maar werd gedragen door een model in een wollen trui. Natuurlijk.

Volgens Stefano Gabbana wou hij met zijn kledingmerk terugkeren naar de tijd voor alles hightech werd. “We zijn teruggegaan naar het begin. Over hoe mensen leefden en werkten voor we allemaal een smartphone in handen kregen.” Daarbij kwamen allerlei traditionele beroepen aan bod, van pastamaker tot herder. Vakmanschap is volgens Gabbana typisch Italiaans en dat wou hij in de kijker zetten. “Wij hebben altijd al het vermogen gehad om dingen te vervaardigen met onze handen”, klonk de uitleg.(agg)