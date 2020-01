Voetbal Vlaanderen, een tak van de Belgische voetbalbond, gaat vanaf volgend seizoen het racismeprobleem op de velden nauwkeurig in kaart brengen. Op dit moment is de omvang daarvan allesbehalve duidelijk. Concreet moet de ref bij elk incident of rode kaart inschatten in welke mate racisme aan de grondslag ligt.