“Dood aan de dictator!” Het is maar een van de vele anti-regeringsslogans die afgelopen weekend te horen waren in verschillende Iraanse steden. Duizenden mensen zijn er op straat gekomen om te protesteren tegen het regime. Aanleiding is de bekentenis van het Iraanse leger dat zij het waren die het Oekraïense passagiersvliegtuig met 176 inzittenden uit de lucht schoten. “Een rampzalige vergissing”, klinkt het.