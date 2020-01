Maandag blijft het in Limburg op vele plaatsen heel de dag droog met een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er misschien eens even een lichte bui vallen.

Het wordt maximaal een graad of 9. Eerst waait er een zwakke zuidwestenwind, maar in de loop van de dag zal de wind geleidelijk in snelheid toenemen. Na 19 uur lopen de rukwinden op tot meer dan 50 km ...