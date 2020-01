Opnieuw protest in Teheran tegen Iraanse leiders na crash Boeing

In het westen van de Iraanse hoofdstad Teheran zijn zondag tot 3.000 mensen op straat gekomen. Dat bericht het persbureau ILNA. Ze protesteerden tegen de regering naar aanleiding van het neerhalen van de Boeing van Ukraine International Airlines door Iran. De betogers hadden op het Asadi-plein ook kritiek op het verdoezelen van feiten door de regering. Volgens ILNA weerklonk de eis dat alle betrokken functionarissen zouden aftreden.

Daarmee breidt het protest in Iran uit. Nadat Teheran zaterdag had toegegeven dat het “per ongeluk” het passagiersvliegtuig uit de lucht had geschoten, kwamen al honderden manifestanten, voornamelijk ...