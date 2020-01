Ook dit weekend niet gewerkt in chemiebedrijf na ontslag vakbondsafgevaardigde

Bij het chemiebedrijf Ineos Phenol in het Oost-Vlaamse Doel is ook dit weekend niet gewerkt, nadat de productie donderdagavond werd stilgelegd omdat een vakbondsafgevaardigde ontslagen werd. Dat meldt woordvoerster Nathalie Meert van Ineos. Het is afwachten of de ochtendploeg maandag aan de slag gaat.