Slachtoffer dodelijk ongeval in Bree laat zwangere vrouw en kind achter

Bree -

De jonge vader Pieter Keenen (33) verongelukte zaterdag rond 0.30 uur bij een zware klap op de Meeuwerkiezel in Bree. Hij laat een zwangere vrouw en kind achter. “Hij stond altijd in voor een leuke babbel. We gaan hem verschrikkelijk hard missen”, vertellen zijn aangeslagen vrienden uit Bree.