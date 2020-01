MR en Open VLD haalden vanmiddag de banden aan op de nieuwjaarsreceptie van de MR in Waver. Voorzitter Georges-Louis Bouchez wil vooruit. “Elke dag dat er geen regering is winnen de populisten nog meer.”

‘Ici! On est! Chez les bleus!’ Om het wat meer gewicht te geven, kapte oud-partijvoorzitter Louis Michel zijn zin in drie, maar het was stating the obvious. De zaal La Sucrerie in Waver zat stamp- en ...