Angelo Affanoso (67)en zijn vrienden stonden begin oktober voor een gesloten deur in Oostenrijk. De uitbater van zijn hotel was blijkbaar vergeten dat hij gasten had. Maar de rekening van 140 euro vergat hij niet te maken. Booking.com betaalt terug, maar wel slechts 25 euro.

“We boekten twee kamers voor één nacht, met ontbijt bij Gasthof Zur Post, in het Tiroolse Mieming”, vertelt Angelo. “We betaalden 140 euro via Booking.com. Meteen ook kregen we het bericht dat we op maandag ...