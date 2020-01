Grote vraagtekens over wat boodschap van informateurs aan de koning zal zijn

Maandag om 15 uur verwacht koning Filip de informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez voor een verslag van hun werkzaamheden. Het is hoogst onduidelijk wat de boodschap van het duo zal zijn en welke volgende stap het staatshoofd zal nemen. Is de tijd rijp voor een preformateur? Wordt de opdracht van de informateurs toch nog verlengd? Welke partijen worden weerhouden voor een volgende fase? Is er nog een kans op een meerderheid met de twee grootste partijen van hun gemeenschap, N-VA en PS?