Kenny De Ketele blijft ook na dag vier tweede in Zesdaagse van Bremen

Kenny De Ketele staat na vier dagen op de tweede plaats in de Zesdaagse van Bremen. Met zijn Duitse teamgenoot Nils Politt behield hij zijn positie na de races die op zondag werden betwist. De Nederlander Wim Stroetinga en Zwitser Nico Selenati namen de leiding.

De Ketele en Politt, die in Parijs-Roubaix nog tweede werd achter Philipe Gilbert, liggen één ronde achter Stroetinga en Selenati, die 139 punten hebben. De Ketele en Politt hebben 193 punten, 11 meer dan de Duitser Theo Reinhardt en de Fransman Morgan Kneisky. Op de vierde plaats staan de Zwitser Tristan Marguet en de Duitse Maximilian Beyer (169 punten). In dezelfde ronde staan Moreno De Pauw en zijn Duitse vriend Leon Rhode op de zesde plaats (119 punten). De Zesdaagse van Bremen eindigt dinsdagavond.

Vorig jaar wonnen Jasper De Buyst en Iljo Keisse in Bremen. De Ketele was er de beste in 2018 (met Reinhardt) en 2016 (met Christian Grasmann).