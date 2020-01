Hekkensluiter Lokeren boekt (eindelijk) broodnodige zege in Proximus League

Hekkensluiter Lokeren heeft zondag voor het eerst onder coach Stijn Vreven van de zege kunnen proeven. De Waaslanders wonnen op de 21e speeldag van de Proximus League, de zevende van de tweede periode, op het veld van Virton met 1-2.

Lokeren zat halfweg al op rozen, na treffers van Amine Benchaib (5.) en Jun Amano (30.). Virton moest na de koffie komen, maar vond geen gaatje in de Lokerse afweer. Helemaal in het gaatje kreeg Virton dan toch loon naar werken, via Lucas Ribeiro Costa (90.). Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Luxemburgers echter niet.

Eerder op de zevende speeldag klopte Westerlo Lommel met 2-1 en haalde Oud-Heverlee Leuven het met 2-3 bij Union. Beerschot en Roeselare deelden de punten (1-1). Beerschot (12 ptn) voert de stand in de tweede periode aan, voor Westerlo, Lommel, OHL en Roeselare (elk 10 ptn). Union staat met Virton (elk 9 ptn) zesde. Lokeren (5 ptn) blijft afgetekend laatste, maar toont dat het nog niet uitgespeeld is.

Lommel en Lokeren openen volgende vrijdag de achtste speeldag (20u30). Roeselare ontvangt zaterdag Virton (17u), en Union moet naar Beerschot (20u30). OHL en Westerlo sluiten de speeldag zondag aan Den Dreef af (16u).