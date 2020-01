Beloning van 620.000 euro voor wie 50 jaar oude verdwijningszaak helpt ophelderen: wat gebeurde er met Cheryl (3)?

50 jaar na de verdwijning van de 3-jarige Cheryl Grimmer op een Australische strand heeft de politie beslist om de beloning voor wie de zaak helpt ophelderen te verhogen naar 1 miljoen Australische dollar, ongeveer 620.000 euro. Vier jaar geleden kondigde de politie nochtans een doorbraak aan in de zaak, maar het draaide uit op een pijnlijke vergissing.

Op 12 januari 1970 trok Carole Grimmer met haar drie zoons Paul (5), Stephen (6) en Ricki (8) en dochtertje Cheryl (3) naar het strand in Wollongong (New South Wales). De Britse was een jaar eerder met ...