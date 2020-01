Ook zondag tumult in Teheran: Protesten tegen Iraanse leiders

Aan twee universiteiten in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn ook zondag mensen op straat gekomen. Dat melden ooggetuigen aan onder meer DPA en de BBC. Ook zaterdagavond kwamen duizenden Iraniërs op straat voor protestacties naar aanleiding van het neerhalen van de Boeing van Ukraine International Airlines door Iran.

De oproerpolitie was zondagochtend massaal uitgerukt in Teheran om demonstranten af te schrikken. Toch is volgens de BBC op online video’s te zien dat honderden demonstraten op straat kwamen. Ze scanderen ...