Tom Van Dyck openhartig over zijn crash, Christophe Lambrecht en de ‘klotenota’ van Jambon: “Eigenlijk moet ik hem dankbaar zijn”

Als een pitbull zijn tanden zetten in een personage. Hij kan niet anders. En dus ís hij Carl Dockx zodra hij het scheermes over zijn kale knikker haalt en zijn vals oog insteekt. Bij de start van het tweede seizoen van Over water en een jaar na zijn crash voor een volle Arenbergschouwburg maakt Tom Van Dyck de balans op. “Een extreme bewijsdrang en uzelf niet graag genoeg zien, dat is geen goede combi.”