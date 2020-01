Bommelfeesten lopen uit de hand: auto in brand gestoken, vier agenten gewond na schermutselingen

De 70e Bommelfeesten in Ronse zijn zaterdag tumultueus verlopen. Bij schermutselingen op en rond de Kleine Markt raakten vier agenten gewond en verderop werd onder meer een auto in brand gestoken. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus hoofdcommissaris Patrick Boel. “Het liet geweldig uit de hand, dit was een zeer onrustige Bommelnacht.”’