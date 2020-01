Laurens Sweeck kroont zich na knappe solo en perfect ploegenspel oververdiend tot Belgisch kampioen veldrijden

Laurens Sweeck heeft in Antwerpen het Belgisch kampioenschap veldrijden bij de elite gewonnen. De zandspecialist was gestart als één van de favorieten en forceerde nog voor halfweg koers de beslissing, mede met dank aan zijn sterke ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Het is de eerste titel bij de profs voor de 26-jarige Sweeck uit Schriek, die wel bij de jeugd al vier tricolores had verzameld in elke categorie en een echte kampioenschapsrenner is.

Op een zanderig parcours - en zonder veelwinnaar Mathieu van der Poel - mocht een spannend wedstrijdbegin verwacht worden en dat kregen we ook. Eli Iserbyt leek vooraf de grootste kandidaat-winnaar en kon met Pauwels Sauzen-Bingoal ook rekenen op een sterke ploeg, maar het rijtje outsiders was lang.

Kopstart van Toon Aerts

Het was titelverdediger Toon Aerts die de kopstart nam en ondanks zijn ribblessure meteen het tempo de hoogte in joeg met Tim Merlier en Michael Vanthourenhout in zijn wiel. De rest volgde op enkele seconden, Wout van Aert moest van de tweede rij starten en begon in tiende positie.

De titelverdediger sukkelde al enkele weken met pijnlijke ribben na een val in Namen en kende niet de beste voorbereiding, maar daar was weinig van te merken. De Kempenaar bleef zonder omkijken alles geven. In tegenstelling tot topfavoriet Iserbyt die op de vierde plek enkele kleine foutjes maakte en de eerste drie moest laten rijden. Van Aert volgde in het volgende groepje met die andere favoriet, zandspecialist Laurens Sweeck op elf seconden.

Foto: BELGA

Iserbyt neemt gezwind over

Uiteraard kon Aerts dat moordende tempo niet blijven volhouden en in de tweede ronde sloot ook Sweeck vooraan aan, met een attente Van Aert en Gianni Vermeersch in zijn wiel.

Iserbyt nam meteen gezwind de koppositie over, maar Aerts nestelde zich in zijn wiel om te voorkomen dat Pauwels Sauzen-Bingoal het ploegenspel kon spelen. Merlier, Vanthourenhout en Sweeck volgden, Van Aert en Vermeersch moesten een klein gaatje laten.

Foto: BELGA

Sweeck autoritair

Bij het ingaan van de derde ronde namen de mannen van Jurgen Mettepenningen de wedstrijd definitief in handen en stak Sweeck een eerste keer de neus aan het venster. Nu was het Merlier die begreep dat er niet mocht worden getwijfeld, Vanthourenhout schoof mee als waakhond.

Niet voor lang echter, want zandspecialist Sweeck trok fors door, Merlier moest passen en achter de leider ging het blok erop door zijn ploegmaats Vanthourenhout en Iserbyt. Aerts en Merlier zaten gevangen, Van Aert had het al lastig genoeg om te volgen. De vogel leek nog voor halfweg koers gaan vliegen...

Foto: BELGA

De mayonaise pakt

De mayonaise pakte deze keer bij Pauwels Sauzen en al snel reed Sweeck een halve minuut voorsprong bij elkaar. Achter hem controleerden Iserbyt en Vanthourenhout de koers, Aerts én Van Aert schuwden het werk nochtans niet maar bleken - zoals verwacht - fysiek duidelijk nog niet op hun best.

Sweeck bleef onverstoord de ene hindernis na de andere afwerken en maakte nergens fouten. Aerts vond zijn tweede adem en reed weg van de achtervolgers, weliswaar al op 40 seconden van de leider. De kleine Iserbyt plooide zich echter dubbel en haalde de Kempenaar weer terug.

Foto: Photo News

Oververdiende winnaar

Laurens Sweeck bereidde zich de voorbije weken minutieus voor op dit BK en vond duidelijk een parcours op zijn maat: hij rondde zijn solo met verve af en kroonde zich zo oververdiend tot Belgisch kampioen. Hij kwamen in tranen over de streep, met zijn gedachten ook bij zijn grootvader Alfons ‘Fokke’ Sweeck die op 13 december op 83-jarige leeftijd overleed.

Foto: Photo News

De strijd voor zilver was wel nog even spannend, tot Iserbyt bij het ingaan van de slotronde het groen licht kreeg om zelf voluit zijn kans te gaan. Eén en twee voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen, die ongetwijfeld een deftig feestje zal bouwen. Titelverdediger Toon Aerts mocht als derde mee op het podium, voor Merlier en Van Aert die nog het prestigesprintje won van Vermeersch.

Wietse Bosmans kwam als veertiende over de streep en kroonde zich zo tot Belgisch kampioen bij de elite zonder contract.

Foto: Photo News

Uitslag:

1. Laurens Sweeck

2. Eli Iserbyt

3. Toon Aerts

4. Tim Merlier

5. Wout van Aert

6. Gianni Vermeersch

7. Michael Vanthourenhout

8. Thijs Aerts

9. Jens Adams

10. Tom Meeusen

11. Quinten Hermans

12. Jim Aernouts

13. Dieter Vanthourenhout

14. Wietse Bosmans

Erelijst:

2010 (Oostmalle): Sven Nys

2011 (Antwerpen): Niels Albert

2012 (Hooglede-Gits): Sven Nys

2013 (Mol): Klaas Vantornout

2014 (Waregem): Sven Nys

2015 (Erpe-Mere): Klaas Vantornout

2016 (Lille): Wout van Aert

2017 (Oostende): Wout van Aert

2018 (Koksijde): Wout van Aert

2019 (Kruibeke): Toon Aerts

2020 (Antwerpen): Laurens Sweeck