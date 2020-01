Evi Hanssen: “Een naaktfoto sturen? Daar is niets mis mee”

Oog in oog staan met een vijftiger die een veertienjarig meisje wil misbruiken, of de wanhoop voelen van een tiener die zelfmoord overwoog nadat een naaktfoto de school rondging. Evi Hanssen (41) noemt Help, mijn borsten staan online, eind januari op Vier, het heftigste programma dat ze ooit maakte. Terwijl: “Een naaktfoto sturen naar je lief, dat kan zo leuk en spannend zijn.”