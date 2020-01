Sterke Toon Vandebosch soleert verrassend naar Belgische driekleur

Toon Vandebosch heeft de Belgische titel bij de beloften veroverd. De Westmallenaar reed solo naar de tricolore voor Viktor Vandeputte en Jelle Camps.

De kopstart was voor Jelle Camps, een zandduivel van Pauwels Sauzen-Bingoal. De geblokte renner werd al snel overruled door Viktor Vandeputte. De renner van Alpecin-Fenix zette meteen stevig door en deelde de rest meteen een tikje uit. Toon Vandebosch was de enige die het wiel van de losgeslagen Vandeputte kon volgen, maar toen ging het mis voor Vandeputte. In een bochtje verloor hij veel tijd door kettingproblemen, waardoor Vandebosch plots alleen fietste. Die liet de kans op een solo race naar de Belgische tricolore niet liggen en profiteerde van zijn ongetwijfeld geweldige benen.

Jelle Camps en Timo Kielich klitten samen in de achtervolging, maar na twee ronden moesten ze wel al twaalf seconden dicht rijden op de leider. De Mallenaar hield het hoofd koel en ging niet als een gek tekeer. In de achtergrond schoof Vandeputte intussen plaatsje per plaatsje op. De gracieuze Kempenaar reed behoorlijk snel naar uittredend kampioen Kielich toe, die moest afrekenen met een gebroken achterrem. Vandeputte trok intussen door naar Camps, liet die achter en verzekerde zich zo van de tweede plaats.

Vandebosch liet het niet aan zijn hart komen en werkte de laatste ronde met een smile op het gezicht af. De Westmalse kerel met een fanclub uit Stabroek was geen topfavoriet à la Kielich of Bekaert, maar was wel de sterkste op Linkeroever en zegevierde voor zijn Belgische driekleur. Vandeputte kwam in het slot nog bijzonder dicht, maar moest de duimen leggen. Camps werd afgescheiden derde.

After leading allmost all race long, it was a CLOSE call in the end for Toon Vandebosch 😲#BKAntwerpen pic.twitter.com/nRXi9msrSk — Belgian Cycling (@BELCycling) January 12, 2020

Dolgelukkig. Foto: Photo News