Informateur Bouchez: “Niemand zal zijn droomcoalitie krijgen”

Informateur Georges-Louis Bouchez heeft zondag als MR-voorzitter op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij de andere partijen die bij de federale regeringsvorming betrokken zijn, opgeroepen aan tafel te gaan zitten om de formatie te starten, om te voorkomen dat de populisten in België kunnen blijven groeien. “Acht maanden na de verkiezingen is de tijd van hypotheses, geruchten, kleine persoonlijke en partijbelangen voorbij”, zei hij in Waver.