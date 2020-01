Carlos Sainz behaalt derde etappezege in Dakar 2020

Bij de wagens heeft Carlos Sainz (MINI) de zevende Dakaretappe gewonnen. Sainz had voor de 546 km lange rit slechts 4u16:11 nodig wat overeenkomt met een gemiddelde snelheid van 127,87 km/u. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) eindigde op 2:12 en ziet in de stand de kloof met Sainz groeien tot exact 10 minuten. Stéphane Peterhansel (MINI) eindigde als derde op 2:53 van teamgenoot Sainz.

Na een welgekomen rustdag in Riyadh begonnen de Dakaristen zondagochtend aan de langste Dakaretappe van deze editie. Alle ogen waren opnieuw gericht op Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah en Stéphane Peterhansel. Het leiderstrio bikkelt in deze Dakar voor elke seconde. Wie vrijdag als winnaar bij de wagens in Qiddiya het podium op mag, is helemaal niet te voorspellen.

Foto: AP

Nasser Al-Attiyah begon sterk aan de etappe en had na 106 km een voorsprong van 1:28 op leider Carlos Sainz. Een sterk begin van de Qatarees die nadien beetje bij beetje zijn voorsprong op Sainz zag verdwijnen. Na 321 km nam Sainz over en bouwde op zijn beurt een kleine voorsprong uit. In de stand heeft Sainz nu 10 minuten voorsprong op Al-Attiyah en 19:13 op Peterhansel. Geen onoverbrugbare voorsprong maar bij Al-Attiyah moet het toch stilaan beginnen knagen dat hij nog geen enkele rit heeft gewonnen. Wat hij ook probeert, hij slaagt er niet in een beetje van zijn achterstand goed te maken.

De nieuwe afstelling van de Toyota van Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) blijkt goed te werken. Het duo reed hun beste rit van deze Dakar en eindigt op vierde plaats op 2:58 van Sainz. In de stand schuiven ze op naar de zevende plaats. Positiewinst die te verklaren is door het tijdverlies van die andere Belg Fabian Lurquin. Zijn rijder Mathieu Serradori (Century) maakte een foutje en kwam boven op een duin vast te zitten. Ruim 20 minuten tikten voorbij vooraleer het duo verder kon. Uiteindelijk eindigden ze als 21e op 31:36 van Sainz. In de stand zakt het duo van zes naar acht op 1:21:57 van de leiding. Het verschil tussen de zevende plaats van Colsoul en de achtste plaats van Lurquin bedraagt 6:01.

Ook zondag maakte Fernando Alonso (Toyota Hilux) indruk. De Spanjaard reed bij wijlen door de duinen alsof hij nooit iets anders gedaan had. Halfweg de etappe reed hij rond in vierde positie om uiteindelijk als zesde te eindigen. In de stand rukt Alonso verder op richting top 10. Hij staat nu vijftiende. 17:32 scheiden hem nog van de top 10.