Rutten reageert op sneer van De Wever: “Wie mij kent, weet dat ik professioneel ben en mijn telefoon opneem”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten verwerpt de uitlatingen van haar N-VA-collega Bart De Wever en de kritiek dat ze weigerde in te gaan op een uitnodiging voor een vergadering met de drie Vlaamse meerderheidspartijen. “Front vormen doe je tegen iets. Ik doe aan politiek vóór iets”, zei ze zondag in De zevende dag vanop de nieuwjaarsreceptie van zusterpartij MR. Waals minister Jean-Luc Crucke kondigde even later aan dat MR-voorzitter en co-informateur Georges-Louis Bouchez maandag aan de koning wil voorstellen om een volgende stap te nemen en een preformateur aan te duiden.