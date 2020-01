In het centrum van de Duitse stad Dortmund is zondag een grootschalige evacuatie aan de gang. Ongeveer 14.000 mensen moeten tijdelijk hun woning verlaten omdat er niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt zijn.

In totaal werden er vier niet-ontplofte bommen gevonden op twee locaties in de Duitse stad, onder meer in de buurt van twee ziekenhuizen, zo meldt het stadsbestuur. De ziekenhuizen werden ...