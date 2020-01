Leen Demaré is zondag nog eens teruggekomen op haar ontslag bij radiozender Joe. De gewezen presentatrice noemt het een traumatische ervaring “als je niet meer mag doen wat je al heel je leven doet”. Dat zei ze in De rotonde op Radio 2 .

Leen Demaré was zondagochtend te gast in De rotonde, waar ze het had over haar jeugd en haar carrière. En uiteraard kwam haar ontslag bij Joe daar ook ter sprake. De gewezen presentatrice vertelde er ...