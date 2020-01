Kenianen Kipruto en Chepkirui verbeteren wereldrecord op 10 km

De Kenianen Rhonex Kipruto en Sheila Chepkirui hebben zondag in het Spaanse Valencia allebei een nieuw wereldrecord op de 10 km gevestigd.

De 20-jarige Kipruto snelde naar de zege in 26:24, waarmee hij veertien seconden sneller was dan de Oegandees Joshua Cheptegei zes weken eerder in dezelfde stad (maar op een ander parcours). Bernard Kimeli, een landgenoot van Kipruto, werd tweede in 27:12. De Zwitser Julien Wanders eindigde meteen daarna als derde in 27:13, een verbetering van zijn Europees record met twaalf seconden.

Bij de vrouwen finishte Sheila Chepkirui in 29:42, een seconde onder de vorige besttijd van haar landgenote Joyciline Jepkosgei uit 2017. Het podium was volledig Keniaans met Rosemary Wanjiru (29:46) en Norah Jeruto (29:46).