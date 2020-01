Julie De Wilde verlengt haar Belgische titel bij dames junioren

Julie De Wilde heeft de Belgische titel bij de dames junioren in de wacht gesleept. De zilveren medaille op het WK op de weg deed dat voor Julie Brouwers en Mirthe Van den Brande. Bij de dames nieuwelingen was de zege voor het toptalent Xaydée Van Sinaey, voor Febe De Smedt en Chloë Van Den Eede.

LIVE.Volg het BK veldrijden op de voet!

De Wilde op weg naar de titel. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Julie De Wilde startte als favoriete aan het Belgisch kampioenschap op Linkeroever, maar de kopstart was voor Sterre Vervloet. Vervloet nam een handvol seconden voorsprong, maar zou zichzelf voorbij fietsen in die snelle start. De Wilde kwam na een tijdje weer aansluiten, samen met de verrassend sterke Xaydée Van Sinaey. Zij is pas nieuwelinge, maar reed vooraan mee voor de podiumplaatsen. Julie Brouwers verscheen mee aan het front en zette haar naamgenote onder druk in het zand.

De Wilde plooide niet, en in de laatste ronde maakte de succesvolle wegrenster het af. Ze verlengt zo haar Belgische titel en kreeg daarbij Julie Brouwers en Mirthe Van den Brande op het podium.

Van Sinaey werd vierde overall en mocht zich ook de nieuwe Belgische kampioene bij de nieuwelingen noemen. Bondscoach Sven Vanthourenhout informeerde de afgelopen weken nog bij de UCI of de Geraardsbergse mocht deelnemen aan het WK bij de junioren, maar ving bot. “Ik heb even gedacht overall te winnen maar als ik zo dicht zat, dan zou het bij nieuwelingen wel lukken, dacht ik. Ik had wel graag WK juniores gereden maar er komen nog kansen. Ik won ook al titels op weg, tijdrijden en de piste.”

Xaydée Van Sinaey in de tricolore. Foto: Photo News

De Wilde: “Met ambitie op medaille naar WK”

Julie De Wilde: “In de eerste zandstrook van de slotronde nam ik het verkeerde spoor waardoor Brouwers wat voorsprong nam. Maar ik kon in de volgende zandstrook erop en erover. Toen wist ik dat ik op de laatste brug nog één keer doortrekken om zeker te zijn.”

De Wilde neemt volgende week deel aan een interland... ploegenachtervolging in Apeldoorn. “Pas dan start ik mijn voorbereiding op het WK. Het is een anders parcours dan vorig jaar maar wie vorig jaar tweede werd, kan niet zonder de ambitie op een medaille starten. Na het WK gaat de focus opnieuw naar de weg.”

Een blije De Wilde. Brouwers was zeer teleurgesteld. Foto: Photo News

LEES OOK. Ongeslagen Aaron Dockx pakt Belgische titel bij tweedejaars nieuwelingen