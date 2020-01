Dodelijk ongeval in Dakarrally: Portugese motorrijder Paulo Gonçalves overlijdt in zevende etappe

De Portugese motorrijder Paulo Gonçalves is zondag in de zevende etappe van de Dakarrally overleden. Dat maakte de organisatie bekend.

De Dakar wordt dit jaar voor het eerst gereden in Saoedi-Arabië. De zevende etappe verbindt Riyadh met Wadi Al Dawasir. Gonçalves kwam na 276 km ten val. Hij was buiten bewustzijn toen de medische diensten ter plekke kwamen. Nadat bij de onfortuinlijke motorrijder hartmassage werd toegediend, werd hij met een helikopter weggebracht naar het ziekenhuis. Daar konden de dokters alleen zijn overlijden vaststellen.

Gonçalves werd in 2015 tweede in de Dakar. Hij nam al voor de dertiende keer deel aan de legendarische rallyraid. De Portugees maakte zijn debuut in 2006 en eindigde vier keer in de top tien. In deze editie stond hij na motorproblemen in de derde etappe pas op de 46e plaats.

Paulo Gonçalves is 25e deelnemer die tijdens rally overlijdt

De Portugese motorrijder Paulo Gonçalves is de 25e deelnemer aan de Dakarrally die tijdens de wedstrijd om het leven komt. Hij stierf zondag tijdens de zevende etappe in Saoedi-Arabië. Een overzicht sinds de eerste Dakar in 1979.

1979: De Franse motard Patrick Dodin overlijdt bij een val bij het begin van de etappe Agadez-Tahoua. Dodin trachtte zijn helm vast te maken.

1982: In de rit tussen Quatre Chemins en In Ecker komt de Nederlander Bert Oosterhuis om het leven bij een valpartij met zijn Yamaha-motor.

1983: Jean-Noël Pineau overlijdt op zijn Yamaha op weg naar Ouagadougou.

1986: In de etappe naar Sète komt de Japanse motard Yasuo Kaneko om door een wegpiraat.

1988: Kees Van Loevezijn, navigator van de Nederlandse DAF-truck van Van de Rijt, overlijdt nadat hij uit het voertuig wordt geslingerd.

. Patrick Canado, ploegmaat van Boubet, overlijdt na een aanrijding met een andere deelnemer.

1991: Charles Cabannes, piloot van een Franse assistentietruck, wordt gedood door een kogel in Mali.

1992: Tussen Syrte en Sabha (Libië) komen de Fransen Jean-Marie Sounillac en Laurent Le Bourgeois om aan boord van een assistentiewagen nadat ze verschillende keren over kop gaan.

. De Franse motard Gilles Lalay overlijdt nadat hij tijdens een verbindingsrit aangereden wordt door een medische assistentiewagen.

1994: De Belgische motard Michel Sansen komt om na een valpartij in een verbindingsrit.

1996: Tussen Foum El Hassan en Smara overlijdt de Fransman Laurent Gueguen na een ontploffing in zijn vrachtwagen.

1997: Amateur-motard Jean-Pierre Leduc komt om in Mali.

2003: Navigator Bruno Cauvy overlijdt tijdens zijn eerste deelname in de laatste etappe bij de doortocht in de Libische duinen.

2005: De Spaanse amateur-motard Jose Manuel Perez, die in de 7e etappe tussen Zouerat en Tichit in Mauritanië ten val was gekomen, overlijdt enkele dagen later op 41-jarige leeftijd in een ziekenhuis in het Spaanse Alicante.

. De Italiaanse motard Fabrizio Meoni (KTM), winnaar in 2001 en 2002, overlijdt op 47-jarige leeftijd na een hartstilstand tijdens de 11e etappe tussen Atar en Kiffa in Mauritanië.

2006: De Australische motard Andy Caldecott (KTM) overlijdt op 41-jarige leeftijd na een val na 250 km tijdens de negende rit, over 599 km tussen Nouakchott en Kiffa in Mauritanië.

2007: De Zuid-Afrikaanse motard Elmer Symons (KTM) valt tijdens de vierde rit, tussen Rachidia en Ouarzazate in Marokko, en bezwijkt aan zijn verwondingen.

. De Franse motard Eric Aubijoux (Yamaha) overlijdt na een beroerte in de veertiende en voorlaatste etappe tussen Tambacounda en Dakar in Senegal.

2009: De Franse motard Pascal Terry (49) wordt dood teruggevonden drie dagen nadat hij vermist raakte tijdens de tweede rit, tussen Santa Rosa et Puerto Madryn (Argentinië).

2012: De 38-jarige Argentijnse motorrijder Jorge Martinez Boero komt om het leven bij een ongeval op twee kilometer van de finish van de eerste etappe, kort bij het Argentijnse Necochea.

2013: De Franse motorrijder Thomas Bourgin (25) komt om op weg naar de start van de zevende rit. Hij botst frontaal met een voertuig van de Chileense politie.

2014: De Belgische motorrijder Eric Palante (50) wordt door de bezemwagen levenloos aangetroffen op het traject van de vijfde rit. Hij overleed ten gevolge van hoge hyperthermie.

2015: De Poolse motorrijder Michal Hernik (39) overlijdt tijdens de derde etappe.

2020: De Portugese motorrijder Paulo Gonçalves sterft tijdens de zevende rit in Saoedi-Arabië, tussen Ryad en Wadi Ad-Dawasir.