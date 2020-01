Ongeslagen Aaron Dockx pakt Belgische titel bij tweedejaars nieuwelingen

Aaron Dockx heeft zijn torenhoge favorietenrol waargemaakt bij de tweedejaarsnieuwelingen op het BK veldrijden. In het zand van Linkeroever zette de nieuwe Belgische kampioen zijn gigantische dominantie verder met een nieuwe solo, goed voor zijn 21ste zege op twintig veldritten. De renner van IKO-Crelan duldde Kay De Breukere en Dario Van der Heyden op het podium.

Aaron Dockx stond op de eerste startlijn, liet bij de start nog even een concurrent voor zich uit maar ging al na een halve ronde aan de haal. Halverwege het parcours had de dominante Dockx al tien seconden voorsprong op zijn concurrentie. Kenay De Moyer bleef lang in tweede positie op een goeie twintig seconden, maar moest in het slot alsnog zijn podiumplaats afstaan aan enkele leden van een groepje achtervolgers. Kay De Breukere kon het zilver grijpen, Dario Van der Heyden pikte de laatste trede van het podium in.

Dockx won dit seizoen overal waar hij startte, goed voor een indrukwekkend rapport van 21/21. Hij volgt Jente Michels op, die gisteren zevende werd bij de junioren. Vorig jaar in Kruibeke was Dockx al de beste bij de eerstejaars nieuwelingen.

Aaron Dockx takes GOLD in a very impressive way! ??#BKAntwerpen pic.twitter.com/qsO9FvnU1k — Belgian Cycling (@BELCycling) January 12, 2020

Aaron Dockx was blij met zijn nagelnieuwe tricolore. “Dit was de moeilijkste want ik kon alleen maar verliezen. Gelukkig had ik geluk bij de lottrekking en trok ik nummertje 2 zodat ik op de eerste startrij stond. Daarom was mijn start goed en reed ik al snel weg van de concurrenten.”

Dockx scoort nu 21 op 21. “En het is mijn derde titel op rij, na eerstejaars nieuweling en laatstejaars aspirant. Ik ga nu proberen het perfecte seizoen te rijden. Ja, ik blijf supporteren voor Toon Aerts zodat ik misschien niet de enige ben die met een kampioenentrui naar Rijkevorsel rijd.”