In de kerk van Sombeke, deelgemeente van Waasmunster, is vanmorgen Maartje Van Neygen in het huwelijksbootje gestapt. De 24-jarige dochter van Erik een Sanne maakte haar relatie vorig jaar in maart bekend op Instagram. Haar echtgenoot, Senne, werkt op een zorgboederij. Maartje werkt als onderwijzeres. Vroeger dook ze af en toe op in een tv-serie zoals Witse en werkte ook samen met haar ouders aan muziek.