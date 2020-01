Cameron Meyer verovert Australische wegtitel

Cameron Meyer (Mitchelton-Scott) heeft zich zondag voor het eerst in zijn carrière tot Australisch kampioen op de weg gekroond. Hij versnelde net voor de slotklim en kwam na een wedstrijd over 185,6 km alleen aan in Buninyong (Victoria).

Lucas Hamilton finishte op iets minder dan een minuut als tweede en maakte het succes van Mitchelton-Scott compleet. Marcus Culey (Team Sapura Cycling) vervolledigde het podium.

De 32-jarige Meyer was er op het Australische kampioenschap al vaak dichtbij, hij won zilver in 2016 en brons in 2019, maar moest tot zondag wachten voor een eerste titel. “Mijn broer (Travis, red) won het, een van mijn beste vrienden Luke Durbridge deed het, en ik wilde het ook zo graag. Nu kan ik met trots zeggen dat ik het groen-gouden shirt zal dragen in Europa”, reageerde een tevreden Meyer.

Eerder deze week verraste Luke Durbridge, ploegmaat van Meyer, in de tijdrit wereldkampioen Rohan Dennis (INEOS).