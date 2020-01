Australische premier biedt excuses aan voor zijn gedrag tijdens bosbranden

De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij gereageerd heeft op de bosbranden waardoor in zijn land al meer dan 10 miljoen hectare bos - meer dan driemaal de oppervlakte van België - in vlammen opgegaan is. Een einde lijkt niet meteen in zicht, maar daar laten de hulpdiensten en vrijwilligers zich niet door ontmoedigen.