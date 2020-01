Het komische theaterstuk Vapeurs 3, trossen los is vrijdag in première gegaan in het Antwerpse Fakkeltheater. Actrice Myriam Bronzwaar, bekend als Julia uit de Eén-soap Thuis, speelt een van de vier hoofdrollen. De andere zijn weggelegd voor Nele Goossens (Chris en co), Lulu Aertgeerts (Wittekerke) en Anne Mie Gils (Zone stad).