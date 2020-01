Ook regering van nationale eenheid aanvaardt staakt-het-vuren in Libië

In Libië heeft ook de regering van nationale eenheid (GNA) van Fayez al-Sarraj het staakt-het-vuren aanvaard. Eerder kondigden de strijdkrachten van generaal Khalifa Haftar een staakt-het-vuren af in de gevechten om de controle over de hoofdstad Tripoli. Ze geven daarmee gehoor aan een eerdere oproep van Moskou en Ankara, die elk een van de elkaar bekampende partijen steunen.