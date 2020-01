Drie vermiste kajakkers zijn in de nacht van zaterdag op zondag dood teruggevonden in het Franse Le Crotoy. Een vierde, een jongen van 15 jaar, werd zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de Franse radiozender France Bleu .

De vier kajakkers maakten deel uit van een groep van acht kajakkers, aangesloten bij een club in Saint-Valéry-sur-Somme, die zaterdag in de vissershaven Le Hourdel in de baai van de Somme vertrokken op ...