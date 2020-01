Een meisje van 11 uit Kiev heeft een opmerkelijke brief gestuurd naar koning Filip en koningin Mathilde. Daarin biedt ze een zelfgemaakt standbeeld van een kat aan dat ze naast Manneken Pis gezet zou zien in Brussel. Ze kreeg zelfs een antwoord, menden de kranten van Sudpresse .

De in het Engels getypte brief kwam in de herfst toe in het koninklijk paleis in Laken. Afzender: Ksenia Zbyshko uit Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. “Laat me toe om u te feliciteren met koningsdag”, ...