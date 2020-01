WTA Brisbane - Karolina Pliskova is voor derde keer de beste

Titelverdedigster Karolina Pliskova (WTA 2) heeft zondag voor de derde keer het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1.343.900 dollar) gewonnen.

De Tsjechische zette in een spannende finale de Amerikaanse Madison Keys (WTA 13) opzij in drie sets. Het werd 6-4, 4-6 en 7-5.

Voor de 27-jarige Pliskova, die in de halve finale tegen Naomi Osaka (WTA 4) een matchbal redde, is het haar zestiende WTA-titel. Het toernooi van Brisbane won ze eerder in 2019 en 2017.

Keys, 24, blijft voorlopig steken op vijf toernooizeges.

