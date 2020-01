‘Cora van Mora’ zet Moose Bar Hasselt op z’n kop: knallen met die bitterballen

Hasselt - Zaterdagnacht zette ‘Cora van Mora’ de Hasseltse Moose Bar op stelten. De Nederlandse actrice kwam onder luid applaus haar eerste feestnummer ‘Knallen met die ballen’ brengen.

Actrice Juliëtte de Wijn, al meer dan dertig jaar bekend als ‘Cora van Mora’, bracht vrijdag haar eerste feestnummer uit. En om de link met de gefrituurde snacks niet te verliezen, koos ze voor een opvallende titel: ‘Knallen met die ballen’.

De Wijn zal in België niet meteen een belletje doen rinkelen maar Cora van Mora doet dat wel. Al meer dan dertig jaar prijst de Nederlandse frituursnacks aan op televisie, met een ongezien enthousiasme. Maar nu gaat ‘Cora’ nog een stapje verder.

“Het was een droom van mij om ooit een nummer uit te brengen”, zegt de Wijn aan RTL. “Ik zing wel eens onder de douche maar ik sta ook bekend als feestbeest. En daarom dacht ik: waarom breng ik geen feestnummer uit? En dat is nu gebeurd.”

Of er ook een cd komt, is voorlopig niet duidelijk. “Als het echt aanslaat, maak ik misschien wel een nummer of de frikandel of bamischijf”.

Moose Bar

Een dag later staat De Wijn eveneens vol enthousiasme op het podium van de Hasseltse Moose Bar. Daar bracht ze onder luid gejuich en applaus haar eerste echte feestnummer. ‘Knallen met die ballen’, dat lustten de aanwezigen zaterdagavond duidelijk wel.