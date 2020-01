De Wever pleit voor sterker sociaal beleid: “Verhoging van laagste pensioenen is prioriteit”

De volgende federale regering moet een sterker sociaal beleid voeren, met prioritair een verhoging van de laagste pensioenen. Dat kondigde voorzitter Bart De Wever zaterdagavond aan op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in de Nekkerhal in Mechelen voor meer dan 5.000 leden. Hij herhaalde dat N-VA geen regering aanvaardt die geen meerderheid heeft in Vlaanderen, of die onvoldoende beantwoordt aan de noden van de Vlamingen. “We zullen ook geen aanslag dulden op de Vlaamse spaarzaamheid, op onze ondernemingszin en op onze welvaart”.