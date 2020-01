Mario Vandenbogaerde strandt in de halve finales op BDO WK darts

Mario Vandenbogaerde is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op het BDO WK darts (150.000 pond) in Londen. In de halve finale moest hij met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Welshman Jim Williams.

De 35-jarige Williams ging het beste van start met 3-2 en 3-1 winst in de eerste twee sets. Vandenbogaerde nam met onder meer een 140 uitworp set drie voor zijn rekening. In set vier kon de West-Vlaming een 2-1 achterstand ombuigen in 3-2 setwinst en dit na onder meer drie 180 maximumworpen. Williams, reekshoofd nummer twee, won set vijf met 3-0.

“Super Mario” prikte in de volgende set uitworpen weg van 32, 66 en 64 waarmee hij de bordjes terug gelijk hing. De 46-jarige West-Vlaming pakte het eerste spelletje in set zeven, maar zag Williams vervolgens zeven legs op een rij winnen. Met de rug tegen de muur kon onze landgenoot met een 12-darter en twee 180 maximumworpen het verschil herleiden tot een set, maar Williams won de tiende set met 3-1, nadat Vandenbogaerde vijf dubbels miste.

In de finale neemt Williams het op tegen zijn landgenoot Wayne Warren, reekshoofd nummer vijf.

. Uitslag halve finale:

Jim Williams (Wal)- Mario Vandenbogaerde (Bel) 6-4 (90.92-86.49)

3-2, 3-0, 1-3, 2-3, 3-2, 1-3, 3-1, 3-0, 1-3, 3-1.