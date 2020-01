Dit is de nieuwe Miss België

Celine Van Ouytsel (23) uit Herentals is verkozen tot Miss België 2020. Ze haalde het tijdens een verkiezingsshow in De Panne van 31 andere meisjes en volgt Elena Castro Suarez (19) op. Celest Decaesstecker werd eerste eredame en Annica Van Hollebeke tweede eredame. Het is de zevende Vlaamse Miss België op een rij – de laatste Franstalige dateert al van 2013, de Luikse Noémie Happart.