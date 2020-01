Familie en vrienden nemen afscheid van Philip Cracco: “We zijn ongelofelijk fier dat we je kinderen mogen zijn”

Familie, vrienden en naasten hebben zaterdagmiddag in de Heilig Hartkerk in Knokke de begrafenis van Philip Cracco (56) bijgewoond. “Welkom op de laatste dag van Philip”, opende de ceremonie. De man stierf deze week na een jarenlange strijd tegen kanker. Zaterdagavond volgt nog een groot feest. Het was Cracco die dat zelfde wilde. “We zijn ongelofelijk fier dat we je kinderen mogen zijn”, sprak zijn dochter.