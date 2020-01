“Grotendeels droog met zachte temperaturen en een stevige wind”

Zondag blijft het vóór het middaguur overal in Limburg droog. Namiddag zou de bewolking hier en daar eens even dik genoeg kunnen worden om wat lichte regen of motregen te lossen, maar veel zal het dus zeker niet voorstellen. Het blijft met andere woorden zo goed als droog. Af en toe kan de zon er eens doorkomen, maar brede opklaringen zijn er niet te verwachten.