Westerlo klimt naar tweede plaats in 1B na thuiszege tegen Lommel

Westerlo heeft zaterdagavond op de 21e speeldag in de Proximus League met 2-1 gewonnen van Lommel.

Op voorzet van Christian Brüls opende Lukas Van Eenoo na 71 minuten de score in het Kuipje. Tien minuten later stelde Brüls met een mooi afstandsschot de thuiszege veilig. Via Krizan lukten de bezoekers nog de aansluitingstreffer, maar verder dan de 2-1 kwamen ze niet meer.

In de stand van het tweedeperiodekampioenschap springt Westerlo over onder meer Lommel naar de tweede plaats, op twee punten van leider Beerschot, dat vrijdagavond al punten verspeelde met een 1-1 gelijkspel tegen Roeselare.

Foto: BELGA

Zaterdagavond om 20u30 is er nog Union-Leuven. Zondag sluiten Virton en Lokeren, om 16u, de zevende speeldag in de tweede periode in 1B af. OH Leuven won de eerste periode.