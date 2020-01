Massale belangstelling voor uitvaart van Frederik Vanclooster

Onder massale belangstelling is zaterdagnamiddag in het crematorium Daelhof in Eppegem (Zemst) de uitvaartplechtigheid gehouden voor de 21-jarige Frederik Vanclooster die tijdens de nieuwjaarsnacht verdronk in het kanaal Brussel-Schelde vlakbij De Kruitfabriek aan de Steenkaai in Vilvoorde waar hij in de uren voordien aanwezig was op een fuif.