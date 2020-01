Meer dan 32.000 kinderen en jongeren kunnen al beginnen dromen van een mooie Kazouzomer!

Zaterdag is het weer zover. Kazou vzw, een van de grootste aanbieders van zomerkampen, start de inschrijvingen. Voor ouders wordt het weer een stormloop, zeker voor wie het origineler wil dan een sport- of bouwkamp. “Trendgevoelige kampen zoals dronekampen en #LikeMe-kampen zullen zaterdag snel uitverkocht zijn”, zegt Seppe Van Pottelbergh van Kazou vzw.

Wat Tomorrowland is voor jongeren, is Kazou voor mensen met kinderen. Drie computers gebruiken, met meerdere ouders afspreken, tegelijk proberen en dan hopen dat je binnen geraakt. Want na zaterdag zal ...